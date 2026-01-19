Zalone da record: ‘Buen Camino’ maggiore incasso di sempre in Italia

Checco Zalone continua a macinare record su record e, in soli 24 giorni di programmazione, ‘Buen Camino’ diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office italiano. La comicità di Luca Medici – protagonista di una commedia on the road in cui un rampollo miliardario insegue la figlia adolescente fuggita per percorrere il cammino di Santiago – batte la galassia di Pandora e l’universo creato da James Cameron. La pellicola diretta da Gennaro Nunziante ha raccolto un totale di 68.823.069 euro – con 8.562.320 di presenze in sala – superando il precedente primato detenuto da ‘Avatar’, che si era ‘fermato’ a 68.600.000 euro.

I record già dal giorno di Natale

Fin dall’uscita nel giorno di Natale il nuovo film di Zalone ha macinato numeri da capogiro, che hanno risollevato gli incassi del settore in un’annata complicata. Il 25 dicembre ‘Buen Camino’ ha raccolto 5.671.922 euro, miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale battendo il precedente primato di ‘Natale a New York’ (2006). Con una quota del 78,8%, la commedia distribuita da Medusa Film ha trainato l’intero mercato cinematografico italiano sopra i 7 milioni di euro complessivi nella giornata di Natale, un livello che non si raggiungeva dal 2011. Il giorno successivo il film ha sfiorato gli 8 milioni di euro portando il totale dei primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni e segnando uno dei migliori risultati di sempre per il giorno di Santo Stefano, davanti anche a titoli internazionali come ‘Avatar – Fuoco e Cenere’. Nel primo weekend di programmazione ‘Buen Camino’ ha totalizzato quasi 27 milioni di euro in quattro giorni, stabilendo la miglior apertura natalizia mai registrata in Italia. Anche a Capodanno la commedia di Zalone è stata protagonista: il 1° gennaio ha incassato oltre 5 milioni di euro, portando il totale a più di 41 milioni e superando i 5 milioni di spettatori, terzo terzo migliore incasso di sempre per un film nel primo giorno dell’anno, preceduto solo da ‘Tolo Tolo’ e ‘Quo Vado?’, entrambi firmati Zalone.

Nella seconda settimana di programmazione ‘Buen Camino’ ha superato i 53 milioni di euro facendo meglio dei precedenti successi di Zalone (‘Sole a Catinelle’ e ‘Tolo Tolo’) diventando il terzo film con il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano, dopo ‘Avatar’ e ‘Quo Vado?’. In meno di 20 giorni di programmazione poi la commedia diretta da Nunziante ha superato i 65 milioni di euro complessivi, diventando il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano battendo il record di ‘Quo Vado?’. Fino all’ennesimo traguardo raggiunto questo weekend, come film con il maggior incasso di sempre al box office italiano.