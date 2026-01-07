Zalone con ‘Buen Camino’ domina il box office delle Feste: sfiorati i 59 milioni

‘Buen Camino’ è il film campione di incassi delle feste. In soli 13 giorni di programmazione, il nuovo film con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, si conferma uno dei maggiori successi cinematografici italiani di sempre al box office, preceduto soltanto da un altro film della coppia Zalone-Nunziante, “Quo vado?”.

Incasso complessivo di 59 milioni

Buen Camino ha totalizzato un incasso complessivo che sfiora i 59.000.000 di euro (58.896.398 euro), con 7.297.399 presenze nelle sale e una quota di mercato, dal 25 dicembre ad oggi, del 65,8%: oltre sei spettatori su dieci, tra quanti hanno scelto di andare al cinema, hanno visto “Buen Camino“.

Il film non solo ha dominato le presenze in sala in tutte le regioni d’Italia, dal Nord al Sud, ma ha anche avuto un impatto unico sul mercato cinematografico nazionale, con boom di presenze, prenotazioni sold-out e performance record.

I record nei giorni di Natale e Santo Stefano

Nel suo primo giorno di programmazione nei cinema, giovedì 25 dicembre, Buen Camino incassa 5.671.922 euro, registrando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale (il precedente record apparteneva a Natale a New York, con 3.045.296 euro nel 2006). Con una quota di mercato del 78,8% il film riporta inoltre il botteghino italiano a livelli che non si registravano dal 2011. Era da 14 anni che, nel giorno di Natale, il mercato cinematografico non superava i 7 milioni di euro d’incasso totali.

Il 26 dicembre, Santo Stefano, incassa quasi 8 milioni di euro e in soli due giorni sfiora i 14 milioni di euro segnando uno dei migliori 26 dicembre di sempre, terzo risultato storico dopo il 2010 e il 2009, e superando persino il concorrente internazionale “Avatar – Fuoco e Cenere”.

Nel primo weekend di programmazione, il film totalizza quasi 27 milioni di euro in quattro giorni e diventa la migliore apertura di sempre in Italia per un film uscito nel periodo natalizio.

Nel giorno di Capodanno, Buen Camino incassa oltre 5 milioni di euro, portando il totale a oltre 41 milioni di euro con più di 5 milioni di spettatori.

Si tratta del terzo miglior risultato di sempre per un film nel primo giorno dell’anno. Davanti a “Buen Camino” si collocano solo altri due titoli interpretati da Checco Zalone: Tolo Tolo con 8.887.696 euro e Quo Vado? con 7.360.192 euro, entrambi usciti proprio a Capodanno e favoriti dall’effetto novità e dall’enorme attesa che accompagna da sempre i film del comico pugliese.

Nella sua seconda settimana di programmazione, Buen Camino supera 53 milioni di euro di incasso totale e sorpassa i precedenti successi di Checco Zalone come Sole a Catinelle e Tolo Tolo. Diventa il film con il terzo maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano dopo Avatar (68.600.000 euro) e Quo Vado? (65.300.000 euro).