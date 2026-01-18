‘Buen Camino’, Checco Zalone supera Avatar: è il film con maggior incasso di sempre in Italia

‘Buen Camino’ supera ‘Avatar’ ed è il film con il maggiore incasso di sempre al box office italiano. “La commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production in collaborazione con MZL, raggiunge un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano – si legge in una nota -. Con un totale di €68.823.069 realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 presenze in sala), batte il record detenuto da Avatar (€68.600.000) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale. Un risultato straordinario che testimonia, ancora una volta, il fortissimo legame tra il pubblico e la comicità di Checco Zalone, capace di parlare a spettatori di ogni età, e la solidità artistica della regia di Gennaro Nunziante. Un successo che rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intero comparto del cinema italiano. Oltre ai numeri record, ‘Buen Camino’ si è affermato come un vero e proprio fenomeno culturale. Il film ha saputo intercettare il sentire contemporaneo, affrontando temi di grande attualità con ironia, intelligenza e sensibilità, stimolando il dibattito pubblico e generando un ampio coinvolgimento mediatico e sociale. Il successo di ‘Buen Camino’ conferma il ruolo centrale della commedia italiana nel panorama cinematografico nazionale e dimostra come il cinema possa ancora essere un potente strumento di aggregazione, riflessione e intrattenimento di qualità“.

Tutti i record di Buen Camino

“Il film – si legge ancora nella nota – ha costruito i suoi primati giorno dopo giorno, fin dal debutto nei cinema, con un impatto unico sul mercato cinematografico nazionale:

Giovedì 25 dicembre il film incassa 5.671.922 euro realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di Natale a New York (2006) . Con una quota del 78,8%, ‘Buen Camino’ traina l’intero mercato cinematografico italiano sopra i 7 milioni di euro complessivi nella giornata di Natale, un livello che non si raggiungeva dal 2011.

realizzando il e superando il precedente primato di . Con una quota del 78,8%, ‘Buen Camino’ traina l’intero mercato cinematografico italiano nella giornata di Natale, un livello che non si raggiungeva dal 2011. Il 26 dicembre il film sfiora gli 8 milioni di euro portando il totale dei primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni e segnando uno dei migliori risultati di sempre per il giorno di Santo Stefano , davanti anche a titoli internazionali come ‘Avatar – Fuoco e Cenere’.

portando il totale dei primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni e segnando , davanti anche a titoli internazionali come ‘Avatar – Fuoco e Cenere’. Nel primo weekend di programmazione , ‘Buen Camino’ totalizza quasi 27 milioni di euro in quattro giorni , stabilendo la miglior apertura natalizia mai registrata in Italia.

, ‘Buen Camino’ totalizza , stabilendo la miglior apertura natalizia mai registrata in Italia. Capodanno da protagonista assoluto: il 1° gennaio il film incassa oltre 5 milioni di euro , portando il totale a più di 41 milioni e superando i 5 milioni di spettatori. Si tratta del terzo migliore incasso di sempre per un film nel primo giorno dell’anno , preceduto solo da ‘ Tolo Tolo ‘ e ‘ Quo Vado? ‘, entrambi con Checco Zalone.

, portando il totale a più di 41 milioni e superando i 5 milioni di spettatori. Si tratta del , preceduto solo da ‘ ‘ e ‘ ‘, entrambi con Checco Zalone. Nella seconda settimana di programmazione , il film supera i 53 milioni di euro e sorpassa i precedenti successi di Zalone (‘Sole a Catinelle’ e ‘Tolo Tolo’) diventando il terzo film con il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano, dopo ‘Avatar’ e ‘Quo Vado?’.

, il film e sorpassa i precedenti successi di Zalone (‘Sole a Catinelle’ e ‘Tolo Tolo’) diventando il nella storia del cinema italiano, dopo ‘Avatar’ e ‘Quo Vado?’. In meno di 20 giorni di programmazione supera i 65 milioni di euro complessivi e diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano battendo il record di ‘Quo Vado?’ .

complessivi e diventa il al box office italiano . In soli 24 giorni di programmazione batte il record detenuto da ‘Avatar’ e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office italiano”.

‘Buen Camino’ è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.