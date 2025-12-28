Zalone macina record al botteghino: oltre 20 milioni in tre giorni per ‘Buen Camino’

Continua la scalata record al botteghino di ‘Buen Camino’, la commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante. Secondo i dati diffusi da Cinetel – la società partecipata dall’Associazione nazionale esercenti cinema e da Anica Servizi che cura quotidianamente la raccolta degli incassi e delle presenze in un campione di sale cinematografiche di tutta Italia – il film distribuito da Medusa ha incassato oltre 20 milioni di euro in appena tre giorni di programmazione.

Ieri per la pellicola altri 6.129.079 euro al box office con 759.752 presenze. Sul podio dei film più visti attualmente in programmazione anche ‘Zootropolis 2’ (in sala dal 26 novembre) con 15,5 milioni di euro di incasso e ‘Avatar: fuoco e cenere’ (nei cinema dal 17 dicembre) con 13,6 milioni di euro di incasso.

Il record storico di Santo Stefano

Già il giorno precedente, in sole 48 ore ‘Buen Camino’ aveva superato quota 13,7 milioni di euro e firmato uno dei migliori avvii di sempre per il cinema italiano. Dopo l’esordio record a Natale, ulteriore accelerazione a Santo Stefano, con un incasso di 7.918.273 euro con un balzo del +37% rispetto al primo giorno e 973.703 presenze. Il film di Zalone copre oltre il 70% del mercato: oltre sette spettatori su dieci, tra chi ha scelto di andare al cinema il 26 dicembre, hanno visto ‘Buen Camino’. Nessun film aveva mai incassato così tanto a Santo Stefano. L’anno scorso si era registrato il miglior Natale del periodo post-covid e ‘Mufasa il Re Leone’ aveva ottenuto il maggior incasso (2,3 milioni a Santo Stefano, 9,1 in totale). Gli anni precedenti, a Santo Stefano, ‘Wonka’ e ‘Avatar – La Via dell’Acqua’, avevano registrato ottimi numeri, ma senza nemmeno avvicinarsi alle cifre di ‘Buen Camino’.

L’effetto Zalone trascina il comparto

L’effetto Zalone trascina così l’intero comparto: il box office complessivo della giornata di venerdì raggiunge 11.182.822 euro, segnando uno dei migliori 26 dicembre di sempre, terzo risultato storico dopo il 2010 e il 2009. Un dato che conferma quanto anticipato dall’attore alla vigilia dell’uscita: “Ci aspettiamo di fare soldi, perché gli incassi possono far bene a tutto il comparto”.

‘Buen Camino’, distribuito da Medusa Film, ha già superato l’incasso complessivo di ‘Avatar – Fuoco e cenere’ e consolidato un dominio che va oltre il dato economico. Per Zalone si tratta di un nuovo record personale, questa volta anticipato alle festività e non legato all’uscita di Capodanno come avvenuto per ‘Tolo Tolo’ e ‘Quo Vado’. Una sfida evocata dallo stesso comico con il consueto sarcasmo: “James Cameron dovrebbe svegliarsi il 26 mattina e dire: ‘ma chi ca… è questo?’”. I numeri, almeno per ora, sembrano dargli ragione.