Brigitte Bardot sarà sepolta nel suo giardino vicino al mare

Brigitte Bardot, morta ieri a 91 anni, “sarà sepolta nel suo giardino vicino al mare”. Lo ha dichiarato a Franceinfo la giornalista Wendy Bouchard, amica di lunga data della stella del cinema morta nella sua villa La Madrague, a Saint-Tropez. “Era suo desiderio e sarà rispettato”, “essere sepolta vicino a coloro che ha amato, i suoi animali“, ha aggiunto Bouchard, riferendosi all’ultimo desiderio dell’attrice.

Secondo la giornalista, Brigitte Bardot desiderava “ricongiungersi con questa terra che ha visto soffrire molti esseri, ma che ha anche visto la sua lotta”. Sarà sepolta “in povertà e nella più totale semplicità”, ha dichiarato Bouchard. Brigitte Bardot aveva acquistato la villa nel 1958. “Gli animali l’hanno salvata. Fin da piccola, è cresciuta con questi animali. L’affetto che forse non aveva ricevuto in famiglia le è stato offerto dagli animali”, ha proseguito. Secondo Bouchard, Brigitte Bardot “condivideva la sofferenza e la vulnerabilità degli animali”.