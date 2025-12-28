Brigitte Bardot morta a 91 anni: addio a icona degli anni ’50 e ’60 che contribuì al cambiamento dei costumi in Europa

Lutto nel mondo del cinema: Brigitte Bardot è morta a 91 anni. Lo riportano i media francesi, che citano la Fondazione creata dall’attrice per la difesa degli animali. Icona del cinema transalpino e definita la donna più bella del mondo, aveva incantato le platee internazionali in film e canzoni celebri prima di lasciare il mondo dello spettacolo e dedicarsi alla difesa degli animali creando la Fondation Brigitte Bardot.

L’ex attrice è morta nella sua casa nel sud della Francia. Lo conferma Bruno Jacquelin, della Fondazione Brigitte Bardot per la protezione degli animali, all’Associated Press, senza fornire altri dettagli sulla causa del decesso. Bardot era stata ricoverata in ospedale il mese scorso. Jacquelin ha aggiunto che al momento non sono ancora stati presi accordi per funerali o eventuali cerimonie commemorative.

Addio dunque a BB: due lettere che negli anni ’50 e ’60, specialmente in Europa, sono state tra i simboli della rivoluzione portata dai giovani in quegli anni.

La carriera iniziata prestissimo

Brigitte Bardot, attrice precocissima e bellissima, ha sempre vissuto la sua vita libera, contrastando fin dall’adolescenza la rigida educazione della sua famiglia. Innamorata del regista Roger Vadim, lo sposò appena compiuti i 18 anni contro il parere dei genitori. Da allora la sua vita e la sua carriera furono contrassegnate dalla ‘ribellione’, in particolare ai rigidi costumi dell’epoca. Contribuì, ad esempio, allo sdoganamento definitivo del bikini. Tra le più brave attrici della sua generazione, recitò nel primo film già a 15 anni, dopo anni di danza ed esperienze come modella, e nella sua carriera prese parte a successi come ‘Piace a troppi’, ‘La verità’ e ‘Viva Maria’. Non fu capita, e a volte fu osteggiata, da Hollywood, all’epoca ancora puritana, mentre fu il pubblico americano a innamorarsi di lei. Come capitava prima o poi a quasi tutti gli uomini che avevano a che fare con lei: 5 matrimoni, oltre a relazioni con, tra gli altri, Jean-Louis Trintignant, Serge Gainsbourg, Gilbert Becaud, Raf Vallone, Gigi Rizzi. Un figlio, nato nel 1960 dal matrimonio con Jacques Charrier.

La scelta di ritirarsi dalle scene

La decisione di ritirarsi dalle scene arrivò molto presto, nel 1973, e da allora Bardot si dedicò all’attivismo, soprattutto in difesa degli animali. Ormai era un simbolo, e le sue parole pesavano. Andy Warhol le dedicò un ritratto, addirittura nel 1970 lo scultore Alain Gourdon si è ispirato a lei per la realizzazione di un busto di Marianne, l’emblema nazionale francese. Oltre al bikini, nella moda la scollatura ‘Bardot’ (a collo largo aperto, che espone entrambe le spalle), prende il nome da lei. Bardot ha reso popolare questo stile. E ha reso popolari anche luoghi che grazie alla sua sola visita diventavano immediatamente ‘esclusivi’, su tutti ha contribuito al boom di Saint-Tropez. Se ne va dunque una donna dalle mille vite, tanti interessi, e che ha avuto il merito di aprire una delle tante crepe che negli anni ’60 hanno contribuito a cambiare una società fino allora ‘ingessata’, mostrando a tutto il mondo, grazie alla sua grande popolarità, quelle che erano ormai le esigenze di tanta parte dei giovani occidentali.

Macron: “Incarnava vita di libertà, piangiamo leggenda del secolo”

“I suoi film, la sua voce, la sua gloria abbagliante, le sue iniziali, i suoi dolori, la sua generosa passione per gli animali, il suo volto diventato Marianne, Brigitte Bardot incarnava una vita di libertà. Esistenza francese, splendore universale. Ci commuoveva. Piangiamo una leggenda del secolo”. Lo scrive su X il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, commentando la morte dell’attrice, scomparsa a 91 anni.

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025

“La scomparsa di Brigitte è un dolore immenso. La Francia perde una donna eccezionale per il suo talento, il suo coraggio, la sua franchezza, la sua bellezza. Una donna che ha scelto di interrompere una carriera incredibile per dedicarsi agli animali, che ha difeso fino al suo ultimo respiro con energia e amore inesauribili. Era incredibilmente francese: libera, indomabile, integra. Ci mancherà enormemente”. Lo scrive su X la presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, commentando lo scomparsa di Brigitte Bardot.