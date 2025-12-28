Brigitte Bardot morta a 91 anni: la vita e la carriera dell’attrice in 10 foto

È morta a 91 anni Brigitte Bardot. Lo riportano i media francesi, che citano la Fondazione creata dall’attrice per la difesa degli animali. Icona del cinema transalpino e definita la donna più bella del mondo, BB è morta nella sua casa nel sud della Francia. Lo conferma Bruno Jacquelin, della Fondazione Brigitte Bardot per la protezione degli animali, all’Associated Press, senza fornire altri dettagli sulla causa del decesso. Bardot era stata ricoverata in ospedale il mese scorso. Ecco 10 foto di una vita e una carriera straordinarie.