Mostra Venezia 2025, sul red carpet per Sorrentino anche Cate Blanchett e Tilda Swinton

La Mostra del Cinema di Venezia si è aperta mercoledì con la prima mondiale di ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino. Sul red carpet hanno sfilato star del calibro di Cate Blanchett e Tilda Swinton, la modella e conduttrice televisiva Heidi Klum e il leggendario regista Francis Ford Coppola.

Era presente anche la giuria del festival, composta dall’attrice brasiliana Fernanda Torres, dal regista iraniano Mohammad Rasoulof, dal regista francese Stéphane Brizé, dalla regista italiana Maura Delpero, dall’attrice cinese Zhao Tao, dal regista rumeno Cristian Mungiu e dal presidente di giuria, il regista di ‘Nebraska’ Alexander Payne.

Sorrentino è stato affiancato dai protagonisti del suo film, Toni Servillo e Anna Ferzetti. L’82ª edizione della prestigiosa rassegna internazionale accoglie numerose star di Hollywood: tra queste George Clooney, Julia Roberts e Dwayne Johnson, che presenteranno film nei prossimi dieci giorni. Il festival si concluderà il 6 settembre.