Mostra Venezia 2025, Sorrentino in conferenza stampa: "Mi auguro il film porti attenzione sul tema eutanasia"

“Io posso semplicemente augurarmelo, che un film, il mio film, possa riportare l’attenzione su un tema che – dico parole scontate – è fondamentale, quello dell’eutanasia“. Così Paolo Sorrentino in conferenza stampa nel giorno di apertura dell’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

“I rapporti tra persone sono inevitabilmente e ineluttabilmente rapporti di potere. Facendo film ho pensato che questi rapporti sono esponenzialmente maggiori tra uomini politici e chi ha il potere vero e proprio, questo mi ha sempre interessato. Nei film come quello su Andreotti c’è anche tutto il rituale del potere da mettere in scena”, racconta Sorrentino. Il film di apertura del Festival è ‘La Grazia’ di Sorrentino.