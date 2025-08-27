Mostra Cinema Venezia 2025, l’arrivo in barca della giuria per la conferenza stampa

Il regista statunitense Alexander Payne è inciampato mentre saliva sulla barca che accompagnava la giuria della Mostra del Cinema di Venezia alla conferenza stampa dell’82esima edizione del festival, quasi scontrandosi con la collega Fernanda Torres, che posava sul ponte per i fotografi. Sorrisi e risate, mentre il presidente della giuria Payne li sorreggeva entrambi, prima della foto di gruppo fuori dalla sala della conferenza stampa.

Payne e la sua giuria – Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof, Fernanda Torres e Zhao Tao – erano accompagnati dal direttore del festival Alberto Barbera.

La Mostra del Cinema di Venezia si apre con la prima mondiale di ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino, uno dei 21 film in concorso. L’82esima edizione del prestigioso festival cinematografico internazionale ospiterà numerose star di Hollywood, tra cui George Clooney, Julia Roberts e Dwayne Johnson, e registi di fama mondiale, da Guillermo del Toro a Kathryn Bigelow, i cui film debutteranno nei prossimi 10 giorni. Il festival si svolgerà fino al 6 settembre.