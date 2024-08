In concorso con “The Order”, thriller poliziesco di Justin Kurzel

Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan e Jurnee Smollett sono arrivati in barca per partecipare alla conferenza stampa di “The Order”, thriller poliziesco di Justin Kurzel. Il film è in concorso all’81ª Mostra del Cinema di Venezia. Basato sul libro del 1989 “The Silent Brotherhood” di Kevin Flynn e Gary Gerhardt, racconta la storia del gruppo suprematista bianco The Order, attivo negli Stati Uniti negli anni Ottanta. Il programma dell’81ª edizione del festival comprende anche nuovi film interpretati da Brad Pitt, George Clooney, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Daniel Craig.

