Presentato in anteprima il suo film 'Campo di battaglia'

Gianni Amelio ha calcato il red carpet dell’81a Mostra del Cinema di Venezia in occasione della presentazione in anteprima del suo film ‘Campo di battaglia’. La pellicola, in concorso per il Leone d’oro, è ambientata in Italia sul finire della Prima Guerra Mondiale e ha come protagonista Alessandro Borghi nei panni di Stefano Zorzi, un medico che cura i feriti in battaglia. Presente sul tappeto rosso anche lo stesso Borghi assieme a Federica Rosellini e Gabriel Montesi, altri interpreti nel film. Poi spazio ad altri vip come Emily Ratajkowski, Victoria De Angelis, Eva Green e Stella Maxwell.

