Venezia torna a vestirsi in stile hollywoodiano con tutte le star annunciate sul red carpet del Lido. Tanto per cominciare, l’antipasto dell’81esima edizione della Mostra del Cinema si apre con la première mondiale di ‘Beetlejuice Beetlejuice‘. Un titolo “unico” come il film del 1988 (‘Beetlejuice – Spiritello Porcello’) che Tim Burton ha avuto il coraggio di riesumare e riproporre con l’attesissimo sequel, ricco di stelle che brillano in un cast d’eccezione: Michael Keaton nel ruolo del demone titolare, Catherine O’Hara, Winona Ryder nel ruolo di Lydia, ora madre della sua imbronciata adolescente interpretata da Jenna Ortega.

“Non ho intenzione di fare un grande sequel per soldi“, ha detto Burton poche ore prima della première, con il cast al suo fianco. “Volevo farlo per ragioni molto personali“. ‘Beetlejuice Beetlejuice’ era la spinta di cui aveva bisogno per innamorarsi di nuovo del cinema: “Negli ultimi anni mi sono disilluso dell’industria cinematografica, quindi ho voluto fare qualcosa che mi sembrasse personale e reale. ‘Beetlejuice’ mi ha ridato energia per tornare a fare le cose che amo fare con le persone che amo, ancora più speciali con la nuova parte del cast che si è fusa perfettamente con il suo spirito”, ha confessato il regista.

Il film arriva 36 anni dopo che il pubblico ha incontrato per la prima volta la famiglia Deetz. Anche se l’originale ‘Beetlejuice’ resta un film di successo, Burton ha detto di non aver mai capito bene perché sia “stato un tale successo”. “Ci sono così poche opportunità di recitare in qualcosa che si possa definire originale e unico al 100%”, ha detto Keaton prendendo la parola, scherzando sull’evoluzione del suo personaggio. “Penso che il mio personaggio sia maturato – ha aggiunto l’attore – Per quanto soave e sensibile fosse nel primo film, penso che lo sia ancora di più in questo”.

‘Beetlejuice Beetlejuice’, verso record presenze in sala

‘Beetlejuice Beetlejuice’ debutterà nei cinema di tutto il mondo la prossima settimana promettendo record di presenze in sala, ma nonostante un cast eccezionale Burton ironizza: “Non vincerà nessun Academy Awards per gli effetti speciali. Non importa. Fa parte del DNA del progetto”. Winona Ryder aveva 15 anni quando interpretò Lydia per la prima volta: “La prima è stata un’esperienza davvero speciale, solo poterla ripetere è stato un sogno diventato realtà”, ha detto l’attrice. “Il mio amore e la mia fiducia per Tim sono così profondi. Ti senti sicura e anche completamente libera”. Oltre a Ortega, nuovi nel mondo di ‘Beetlejuice’ sono Justin Theroux, che interpreta lo squallido fidanzato e manager di Lydia, Willem Dafoe nei panni di un poliziotto/attore morto, e Monica Bellucci nei panni di un fantasma succhia-anime in cerca di vendetta contro Beetlejuice, il suo ex.

Bellucci lo chiama per nome e cognome, anche se attualmente è il suo compagno di vita: “Per me è stato un grande onore entrare a far parte di questo cast e del mondo di Tim Burton”, dice l’attrice, che poi un po’ si scioglie e celebra il suo cinema-amore: “Tim è un artista, un regista, un cineasta che è in grado di creare situazioni fantastiche, spaventose e divertenti. Questo mi ha aiutata a creare un personaggio dalla forte dualità. È cattiva ma affascina: una metafora della vita perché tutti noi abbiamo cicatrici emotive”.

Tra le prossime star attese sul red carpet, Angelina Jolie, Brad Pitt, George Clooney, Lady Gaga. Il direttore artistico Alberto Barbera non sta nella pelle: “Erano anni che non si vedeva a Venezia una tale presenza di star, attori e attrici da tutto il mondo come quest’anno. E’ la situazione opposta a quella dello scorso anno. L’anno scorso c’era molta preoccupazione che l’assenza dei talent sul tappeto rosso” a causa dello sciopero di Hollywood “potesse in qualche modo inficiare l’efficacia di questa macchina del Festival”, dice Barbera, secondo il quale oggi al contrario “le aspettative sono altissime, l’auspicio che mi faccio e che faccio a tutti è che queste aspettative non vengano deluse, che il risultato confermi le attese e che i film piacciano quanto sono piaciuti a noi che li abbiamo selezionati”. Isabelle Huppert, presidente della giuria dell’81esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, si dice “emozionata e onorata di essere qui, con Venezia ho iniziato una lunga storia tanto tempo fa. Sono preoccupata per le cose di cui tutti si preoccupano: assicurarmi che il cinema continui a vivere perché ora è molto debole”.

