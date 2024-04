Presenterà il primo episodio della serie tratta dal romanzo di Goliarda Sapienza

Valeria Golino ospite al Festival di Cannes. Invitata due volte nella selezione ufficiale con i suoi film ‘Miele’ (2013) ed ‘Euforia’ (2018), la regista e attrice vincitrice di due coppe Volpi torna quest’anno per un appuntamento speciale. Come regista ha appena adattato ‘L’arte della gioia’, il grande romanzo di Goliarda Sapienza, con Jasmine Trinca, Tecla Insolia e Valeria Bruni-Tedeschi. Inizialmente una serie tv, ‘L’arte della gioia’ uscirà nelle sale cinematografiche italiane. A Cannes sarà presentato in anteprima il primo episodio della serie, seguito da un dialogo tra Valeria Golino e il pubblico.

