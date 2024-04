La direttrice artistica Vladimir Luxuria coordinerà un talk sulla carriera del noto manager e press agent

Il press agent e manager Angelo Perrone sarà protagonista mercoledì 17 aprile – nell’ambito del ‘Lovers Film Festival‘ di Torino – di un talk sulla sua carriera. L’evento sarà coordinato da Vladimir Luxuria, direttrice artistica della manifestazione, arrivata alla sua trentanovesima edizione.

“Ho accolto con entusiasmo l’invito – racconta Perrone – perché è una rassegna cinematografica molto seria e considero Luxuria una persona molto competente e di grande cultura. Ci legano poi anni di grande amicizia e collaborazione artistica”. Durante l’incontro, che avverrà alle ore 17 al Cinema Massimo, si parlerà di film internazionali e non su tematiche LGBT di cui Perrone ha curato la promozione, raccontando anche aneddoti inediti legati ad essi. “Pellicole come ‘Le fate ignoranti‘ o ‘In&Out’ – continua Perrone – hanno segnato un’epoca in un momento delicato della nostra Italia per argomenti così importanti”.

Angelo Perrone è stato addetto stampa di star come Raffaella Carrà, Gina Lollobrigida, Monica Bellucci, Maria Grazia Cucinotta. Ha lavorato con Demi Moore, Woody Allen, Richard Gere, Madonna, Meryl Streep e tanti altri . Nel 2011 fu proprio Perrone a portare Lady GaGa all’Europride al Circo Massimo di Roma, davanti ad un milione di persone. Lo scorso 28 marzo in Campidoglio ha ricevuto per il terzo anno consecutivo l’onorificenza come ‘Ambasciatore Doc Italy per il Management dello Spettacolo Roma Capitale’.

