Il regista: "Si parla della trasformazione dei piccoli centri, del ruolo degli insegnanti". Albanese: "Stato non sta pensando alla scuola"

Una piccola scuola nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo e una comunità che lotta per farla sopravvivere. Perché “la scuola che chiude è la morte del paese”. E’ ‘Un mondo a parte‘, quello raccontato da Riccardo Milani nel suo ultimo film prodotto da Wildside con Medusa, in uscita in più di 500 sale il 28 marzo. Protagonisti, Virginia Raffaele e Antonio Albanese. La prima è Agnese, vice preside della scuola di un paesino nel Parco intitolata al poeta-pastore Jurico. Il secondo è Michele Cortese, maestro dell’unica pluriclasse della stessa scuola con bambini dai 7 ai 10 anni.

“La scuola è tra le vere emergenze del Paese, ha perso credibilità e autorevolezza”, ha detto Milani presentando il film, riconoscendo l’aspetto “politico” del suo film e riportando l’esempio di Sperone, un altro paesino di ‘Un mondo a parte’ che scompare dopo la chiusura di una scuola. Per il lancio del film, Milani ha scelto proprio Pescasseroli, il paese che lo ha colpito e adottato e dove la pellicola è principalmente ambientata. “La visione, lo sguardo che ho avuto anche sulla trasformazione demografica, le scuole chiuse, le pluriclasse… L’attenzione sul problema della scuola e sulla figura degli insegnanti che non è commisurabile a quella dei grandi centri… E’ un tipo di vita e di responsabilità che forse è anche più grande rispetto alle grandi città, arriva una lezione complessiva su questi temi“, dice ancora Milani.

“Sarebbe bello riportare un’autorevolezza agli insegnanti, ci sono tanti temi da affrontare nelle scuole, a partire dall’integrazione” spiega ancora Virginia Raffaele.

“Da parte delle istituzioni la scuola, i maestri, stanno perdendo credibilità, è colpa di uno Stato che non sta pensando alla scuola” racconta Albanese. “Ci sono sempre meno investimenti, è paradossale, un po’ come nella sanità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata