La pellicola campione d'incassi ha vinto 7 statuette su 13 nomination

Oppenheimer di Christopher Nolan ha vinto il premio Oscar come miglior film alla 96a edizione degli Academy Awards. Il film campione d’incassi, che racconta la storia dello scienziato della bomba atomica, ha vinto 7 Oscar su 13 nomination. “Ci tengo a ringraziare la mia famiglia, mia moglie che mi supporta e sostiene sempre: è lei la mia arma nascosta”, le prime parole del regista dal palco del Dolby Theatre. Gli altri film candidati erano American Fiction, Anatomia di una caduta, Barbie, The Holdovers – Lezioni di vita, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Povere Creature! e La zona di interesse. Ecco il momento dell’annuncio.

#Oppenheimer wins the award for Best Picture at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/0tjARZH4gu — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

