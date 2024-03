Il tenore italiano ha cantato in occasione del momento In Memoriam, in ricordo delle star scomparse

Andrea Bocelli protagonista nella notte degli Oscar. Il tenore italiano si è esibito con il brano ‘Con te partirò’ alla cerimonia in corso a Los Angeles. Standing ovation al termine dell’esibizione al Dolby Theatre. Bocelli ha cantato in occasione del momento In Memoriam, in ricordo delle star scomparse, che è iniziato con una clip che ha mostrato un’immagine di Alexei Navalny, l’oppositore di Vladimir Putin morto nella colonia penale della regione artica dove era detenuto.

