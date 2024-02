Progetto cinematografico annunciato da Sony Pictures

I Fab Four raccontati in quattro film, uno per ogni componente della leggendaria band dei Beatles. E’ il progetto cinematografico annunciato da Sony Pictures, frutto di un accordo con la Apple Corps fondata proprio dai Beatles. Paul McCartney, Ringo Starr e le famiglie di John Lennon e George Harrison hanno tutti dato il via libera al progetto con Sony Music Publishing, che controlla i diritti sulla maggior parte delle canzoni dei Beatles. I quattro film, tutti ideati e diretti da Sam Mendes, nelle intenzioni della Sony dovrebbero uscire nelle sale nel 2027. “Sono onorato di raccontare la storia della più grande rock band di tutti i tempi, e sono entusiasta di sfidare il concetto di ciò che costituisce un viaggio al cinema”, ha detto Mendes. L’aspetto innovativo del progetto sta nel fatto che i quattro film saranno in qualche modo collegati tra loro. Ogni pellicola racconterà infatti la storia della band dal punto di vista di uno di loro.

Unica storia sulla band più celebre

“Vogliamo che questa sia un’esperienza cinematografica unica, elettrizzante ed epica: quattro film, raccontati da quattro prospettive diverse che raccontano un’unica storia sulla band più celebre di tutti i tempi”, ha affermato la produttrice Pippa Harris. “Avere la benedizione dei Beatles e della Apple Corps per fare questo è un immenso privilegio”, ha aggiunto. “Oggi gli eventi cinematografici devono essere culturalmente sismici. L’idea audace e su larga scala di Sam è questa e molto altro ancora”, ha affermato Tom Rothman, presidente e amministratore delegato di Sony Pictures’ Motion Picture Group, convinto che il progetto “sconvolgerà il pubblico di tutto il mondo”. “Non vediamo l’ora -ha concluso- di infrangere alcune regole con la visione artistica unica di Sam”. L’annuncio della Sony arriva in un momento particolarmente fertile per i biopic al cinema. I successi al botteghino di film come ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Rocketman’ ed ‘Elvis’ hanno spinto l’industria di Hollywood a puntare forte sul genere. Lo scorso settembre a Venezia è stato presentato il film di Sofia Coppola su Priscilla Presley, la storia di Elvis vista dalla prospettiva di quella che all’epoca era la sua giovanissima moglie, presente di persona al Lido.

In America, nel fine settimana del Presidents Day, ‘Bob Marley: One Love’ prodotto con la Marley Estate è stato il film numero 1 nelle sale. Un film biografico su Michael Jackson è in produzione. I Beatles sono tornati al centro della scena già a novembre 2023 con il lancio di Now and Then, l’ultimo inedito della band con la voce del compianto John Lennon.

