Le immagini risalgono al 1969, anno del matrimonio con l'ex Beatle

Compie 90 anni Yoko Ono, artista giapponese e moglie di John Lennon dei Beatles dal 1969 fino alla morte del cantante, nel 1980. Proprio all’anno del matrimonio risale questo video dei due: il ‘bed-in’, protesta non violenta contro la guerra in Vietnam. I due rimasero per sette giorni nel letto della loro suite all’hotel Queen Elizabeth di Montreal in Canada, con cartelli e scritte a favore della pace. In quell’occasione, registrarono lo storico brano ‘Give peace a chance’.

