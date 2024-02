I premi per gli attori non protagonisti sono andati a Robert Downey Jr. per 'Oppenheimer' e Da'Vine Joy Randolph per 'The Holdovers'

Tra i premi conferiti dalla British Academy of Film and Television Arts (Bafta), Emma Stone è stata scelta come migliore attrice per ‘Poor Things’, che ha vinto anche premi per gli effetti visivi, la scenografia, i costumi, il trucco e le acconciature.

I premi per gli attori non protagonisti sono andati a Robert Downey Jr. per ‘Oppenheimer’ e Da’Vine Joy Randolph per ‘The Holdovers’. Il dramma sull’Olocausto ‘The Zone of Interest’ è stato decretato come il miglior film britannico, nonché miglior film non in lingua inglese. Il premio Rising Star, assegnato dal voto del pubblico, è andato a Mia McKenna-Bruce, protagonista di ‘How to Have Sex’.

