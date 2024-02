Tra i riconoscimenti della British Academy quello di miglior regista e di miglior attore per Cillian Murphy

‘Oppenheimer’, il film di Christopher Nolan sulla creazione della bomba atomica, ha vinto 7 premi Bafta, British Academy Film Awards. Christopher Nolan ha vinto il premio come miglior regista, Cillian Murphy quello come miglior attore.

Emma Stone è stata scelta come migliore attrice per ‘Poor Things’, che ha vinto anche premi per gli effetti visivi, la scenografia, i costumi, il trucco e le acconciature. I premi per gli attori non protagonisti sono andati a Robert Downey Jr. per ‘Oppenheimer’ e Da’Vine Joy Randolph per ‘The Holdovers’. Il dramma sull’Olocausto ‘The Zone of Interest‘ è stato decretato come il miglior film britannico, nonché miglior film non in lingua inglese. Il premio Rising Star, assegnato dal voto del pubblico, è andato a Mia McKenna-Bruce, protagonista di ‘How to Have Sex’.

Premiato documentario ’20 Days in Mariupol’ prodotto da AP

Il documentario sulla guerra in Ucraina ’20 Days in Mariupol’, prodotto dall’Associated Press e da Frontline”della Pbs, ha vinto il premio per il miglior documentario ai British Academy Film Awards 2024. “Non si tratta di noi”, ha detto il regista ucraino Mstyslav Chernov, che ha immortalato la straziante realtà della vita nella città assediata con un team di AP, “Si tratta dell’Ucraina, della gente di Mariupol”. Chernov ha affermato che la storia della città e della sua caduta sotto l’occupazione russa “è un simbolo di lotta e un simbolo di fede”. “Grazie per aver dato forza alla nostra voce, continuiamo a lottare”, ha aggiunto.

