La Procura del New Mexico è intenzionata a far cadere l’accusa di omicidio colposo nei confronti di Alec Baldwin per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, colpita in maniera accidentale sul set del film western ‘Rust’ dall’attore con un’arma da fuoco. “Siamo soddisfatti della decisione di archiviare il caso contro Alex Baldwin e incoraggiamo una indagine adeguata sui fatti e sulle circostanze di questo tragico incidente”, hanno dichiarato in una nota gli avvocati dell’attore Luke Nikas e Alex Spiro.

