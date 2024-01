Il 97enne regista e sceneggiatore ha lasciato intendere di aver venduto la statuetta vinte nel 1968

Mel Brooks, regista e sceneggiatore del leggendario Frankenstein Junior, ha ottenuto l’ennesimo prestigioso riconoscimento della sua immensa carriera. In occasione della 14esima edizione dei Governor Awards, gli è stato consegnato il premio Oscar alla carriera a testimonianza del suo importante e duraturo impatto sull’industria dell’intrattenimento il quale persiste ancora oggi.

Il comico 97enne ha ritirato l’Oscar visibilmente emozionato: “Questo è bello. Devo dirvelo, questo significa molto per me. Significa davvero molto“. Pochi istanti dopo Brooks ha scatenato l’ilarità della sala con una battuta delle sue, lasciando intendere di aver venduto l’Oscar vinto nel 1968: “Mi manca così tanto, non avrei dovuto venderlo!“.

Nel giugno del 2023, dopo essere stato annunciato tra coloro che avrebbero ricevuto il prestigioso riconoscimento, Mel Brooks aveva a stento trattenuto l’entusiasmo: “Prima di tutto, sono molto felice di essere ancora vivo! Ma in secondo luogo, è davvero bello ottenere un riconoscimento dai miei colleghi dell’Academy a 50 anni dal mio ultimo Oscar”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata