Lo riceveranno ai Governors Awards

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che a novembre, l’attrice Angela Bassett, l’attore Mel Brooks e il montatore Carol Littleton riceveranno gli Oscar onorari ai Governors Awards. Michelle Satter, direttrice senior e fondatrice dei programmi per artisti del Sundance Institute, riceverà anche il Jean Hersholt Humanitarian Award durante l’evento non televisivo.

“L’Academy’s Board of Governors è entusiasta di onorare quattro pionieri che hanno trasformato l’industria cinematografica e ispirato generazioni di registi e appassionati di cinema”, ha dichiarato Janet Yang, presidente dell’accademia, in una nota. La maggior parte dei destinatari dei premi onorari dell’accademia non ha vinto un premio Oscar. Brooks, tuttavia, è un’eccezione, avendo vinto un Oscar per la sceneggiatura originale per ‘The Producers’.

