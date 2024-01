È quanto emerge dai dati illustrati nel corso della conferenza stampa organizzata da Cinetel insieme alle associazioni Anica e Anec

Nell’anno 2023 al box office italiano sono stati incassati 495.692.418 euro per un numero di presenze in sala pari a 70.639.346. Rispetto al 2022 si tratta di una crescita degli incassi e delle presenze rispettivamente del 61,6% e del 58,6%.

Rispetto invece alla media del periodo 2017-2019 si tratta più in generale di un calo del 16,3% degli incassi e del 23,2% delle presenze. È quanto emerge dai dati sul cinema in sala nel 2023 illustrati nel corso della conferenza stampa ‘2023: che spettacolo di Cinema!’ da Cinetel insieme alle associazioni Anica e Anec.

Nel complesso il periodo, nel suo primo anno di ritorno alla normalità post-pandemica, ha registrato un recupero di più di trenta punti in percentuale rispetto alla media del 2017-2019: al 31 dicembre 2022 la differenza negativa era del 48,2% degli incassi e del 51,6% delle presenze. In crescita la quota del box office della produzione italiana (incluse le co-produzioni) che nel 2023 ha registrato una percentuale pari al 24,3% degli incassi e al 25,9% delle presenze corrispondenti a un incasso di 120.6 milioni di euro (+100% sul 2022) e a 18.2 miloni di presenze (+93,9%). Si tratta di una quota superiore a quella del 2022 (19,7 degli incassi, 21,2% delle presenze), alla media del periodo 2017-2019 (20,6% degli incassi e 21% delle presenze) e vicina a quella del decennio 2010-2019 (26,2% incassi, 27,1% presenze).

È invece rispettivamente del 55,2% e del 53,6% la quota di incassi e presenze del cinema statunitense per un totale di circa 273,5 milioni di euro (+52,6% rispetto al 2022) e 37. 8 milioni di presenze (+51,5%). Si tratta in questo caso di un dato in percentuale inferiore sia al 2022 (58,5% degli incassi, 56,1% delle presenze) che alla media del periodo 2017-2019 che registrava il 62,6% degli incassi il 61,8% delle presenze del totale mercato.

