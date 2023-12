Lo ha annunciato la stessa Academy sul proprio sito internet

Il film ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone è entrato nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per il premio Oscar. Lo ha annunciato la stessa Academy sul proprio sito internet. Il prossimo 23 gennaio verranno annunciate le nomination in vista della serata del 10 marzo a Los Angeles.

Questa la lista completa in ordine alfabetico dei paesi di produzione dei film in lizza: Armenia, ‘Amerikatsi’; Bhutan, ‘The Monk and the Gun’; Danimarca, ‘The Promised Land’; Finlandia, ‘Fallen Leaves’; Francia, ‘The Taste of Things’; Germania, ‘The Teachers’ Lounge’; Islanda, ‘Godland’; Giappone, ‘Perfect Days’; Messico, ‘Totem’; Marocco, ‘The Mother of All Lies’; Spagna, ‘Society of the Snow’; Tunisia, ‘Four Daughters’; Ucraina, ’20 Days in Mariupol’; Regno Unito, ‘The Zone of Interest’.

