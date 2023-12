Gli scatti di una delle star più amate di Hollywood

Brad Pitt compie oggi 60 anni. Attore, produttore e sex symbol, ha ottenuto nella sua lunga carriera numerosi i riconoscimenti: tra questi soprattutto due Oscar, uno come attore non protagonista in “C’era una volta a… Hollywood”, e l’altro (Oscar al miglior film) per “12 anni schiavo”, pellicola del 2013 da lui prodotta.

