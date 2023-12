I film, i premi e gli amori di una delle star più amate di Hollywood

Attore, produttore cinematografico e sex symbol senza tempo. Brad Pitt compie oggi 60 anni e come il suo Benjamin Button sembra non soffrire il passare del tempo, anzi. Nella sua lunga carriera sono stati numerosi i riconoscimenti al suo lavoro, compresi due Oscar: uno come attore non protagonista in “C’era una volta a… Hollywood”, e l’altro (Oscar al miglior film) per “12 anni schiavo”, pellicola del 2013 da lui prodotta.

Gli esordi e la carriera di Brad Pitt

Nato a Shawnee, in Oklahoma, il 18 dicembre 1963 ha frequentato il liceo e poi l‘Università del Missouri lasciando a pochi esami dalla laurea. Tanti i lavori svolti prima di sfondare a Hollywood: tra questi ha fatto il trasportatore di frigoriferi e l’autista di spogliarelliste in limousine, arrivando a travestirsi da pollo mentre lavorava per una catena di ristoranti.

I primi ruoli da attore risalgono alla fine degli anni Ottanta con alcune parti non accreditate in alcuni film “Senza via di scampo”, “La fine del gioco” e “Al di là di tutti i limiti”. Poi nel 1987 l’esordio in televisione nella sitcom “Genitori in blue jeans” e nella soap opera “Dallas” in cui recitò in alcuni episodi.

Il successo internazionale arriva invece all’età di 28 anni, nel 1991, con la parte di J.D., un ladro autostoppista, in “Thelma & Louise” di Ridley Scott. Da lì i primi ruoli da protagonista tra cui quello di Tristan in “Vento di passioni” per cui ottiene la sua prima nomination al Goden Globe. Poi una serie di film diventati iconici: “Intervista col vampiro”, “Seven”, “L’esercito delle 12 scimmie”, “Sleepers”, “Sette anni in Tibet”, “Vi presento Joe Black”.

Il 1999 è l’anno di Fight Club, pellicola di David Fincher, sicuramente considerato una delle interpretazioni più famose di Brad Pitt che interpreta Tyler Durden, eccentrico produttore e venditore di saponette che incontra un consulente assicurativo (interpretato da Edward Norton) con cui sfogano aggressività e frustrazioni dando vita ad un club di combattimento. Nel 2000 invece è la volta del sodalizio con Guy Ritchie con il film “The Snatch – Lo strappo”. Pitt interpreta Mickey “Lo zingaro”, uno dei suoi ruoli sicuramente più divertenti.

Gli anni Duemila rappresentano un altro periodo di grandi produzioni cinematografiche che coinvolgono Pitt: dalla saga di Ocean, al fianco di George Clooney, Mr & Mrs Smith in cui nasce l’amore con Angelina Jolie sfociato poi in un matrimonio, al “Curioso caso di Benjamin Button”, passando per “Bastardi senza gloria”, fino a “World War Z”, “Moneyball”, “The Big Short”, “C’era una volta a… Hollywood”. Tra gli ultimi, tutti del 2022 “The Lost City”, “Bullet Train” e “Babylon”.

La storia con Jennifer Aniston e il matrimonio con Angelina Jolie

Considerato un sex symbol planetario sin dagli esordi, oltre a far parlare di sé per le sue interpretazioni davanti alla macchina da presa, Brad Pitt è sicuramente uno degli uomini più amati e citati dalla cronaca rosa. Diverse le relazioni che hanno fatto sognare i fan di tutto il mondo. La prima, da giovanissimo, con la collega Juliette Lewis con cui rimase fino al 1993. Poi la relazione con Gwyneth Paltrow con cui è stato fidanzato dal 1994 al 1997. Nel 2000, invece, il matrimonio con Jennifer Aniston dopo due anni di fidanzamento. Una relazione rimasta in piedi fino al 2005 quando i due annunciarono la separazione e poi il divorzio. A quell’anno risalgono le prime foto con Angelina Jolie, conosciuta sul set di Mr & Mrs Smith. Nel 2006 la coppia esce allo scoperto confermando la relazione e annunciando l’arrivo di un figlio: da quel momento divennero per tutti i Brangelina. Anni di pagine sui giornali di tutto il mondo fino al matrimonio nell’agosto del 2014. Solo due anni dopo, nel 2016 prende il via la causa per il divorzio. Nel 2021, dopo una lunga battaglia legale Brad Pitt ottiene l’affidamento congiunto dei figli: tre naturali e tre adottivi Chivan Maddox e Zahara Marley (figli di Jolie, adottati da Pitt nel 2006), Shiloh Nouvel (nata in Namibia nel 2006), Pax Thien (adottato a tre anni nel 2007) e i gemelli Knox e Vivienne (nati a Nizza, in Francia, nel 2008).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata