Tolta per via delle "reazioni negative" dei visitatori dopo le accuse mosse all'attore

La statua di cera dell’attore Gerard Depardieu è stata rimossa dal più famoso museo delle cere di Parigi, in seguito alle reazioni negative dei visitatori per le accuse sul suo comportamento con le donne, ha dichiarato lunedì il museo. La decisione di rimuovere la figura dal Museo Grevin, il cosiddetto “Pantheon delle celebrità di cera”, ha fatto seguito a un recente servizio sull’attore trasmesso dalla televisione francese che ha intaccato la sua reputazione in Francia e nel mondo. Il documentario di France 2 lo ha mostrato mentre faceva ripetutamente commenti e gesti osceni durante un viaggio del 2018 in Corea del Nord. Depardieu è anche indagato per stupro dal 2020.

Depardieu, 74 anni, ha recitato in centinaia di film per oltre mezzo secolo, tra cui classici francesi come “L’ultimo metrò”, “Jean de Florette” e “Cyrano de Bergerac”, e film in lingua inglese come “Green Card” e “Vita di Pi”. La scomparsa dell’opera di cera coincide con l’annuncio da parte del Ministro della Cultura francese di una procedura disciplinare relativa al prestigioso Ordine della Legion d’Onore di Depardieu, che puntava a ritirare l’onorificenza. In risposta, Depardieu, attraverso i suoi avvocati, ha dichiarato di rinunciare all’onorificenza. L’attore è già stato privato delle onorificenze in Canada e in Belgio. La famiglia di Depardieu ha condannato quella che, a suo dire, è una cospirazione contro di lui, esprimendo la propria disapprovazione per la “rabbia collettiva” rivolta all’attore in una dichiarazione pubblicata dai media francesi.

