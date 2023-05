Fragorosi applausi per lui alla prima di 'Indiana Jones e il quadrante del destino'

Indiana Jones e Harrison Ford sono arrivati a Cannes giovedì per la prima mondiale di ‘Indiana Jones e il quadrante del destino’ in uno degli eventi più attesi del festival della Costa Azzurra.

Ford ha camminato mano nella mano con la moglie, Calista Flockhart, e poi si è unito ai suoi compagni di cast mentre la colonna sonora di John Williams suonava sul tappeto rosso.

Ford, 80 anni, che ha dichiarato che questa sarà la sua ultima interpretazione del personaggio, ha ricevuto anche una Palma d’Oro onoraria dal Festival di Cannes. ll’interno del cinema, Ford è stato accolto da un fragoroso applauso. Prima di ricevere la Palma onoraria, ha sorriso e si è guardato intorno. “Sono molto commosso. Sono molto commosso. Si dice che quando si sta per morire, si vede la propria vita scorrere davanti agli occhi. Io ho appena visto la mia vita davanti ai miei occhi”, ha detto Ford dopo che è stato proiettato un filmato della sua carriera.

“Il quadrante del destino” spera di avere un impatto globale simile agli episodi precedenti, se non maggiore. Il nuovo film, che la Walt Disney Co. distribuirà il 30 giugno negli Stati Uniti, è il primo film di “Indiana” non diretto da Steven Spielberg o con una storia attribuita a George Lucas. Al suo posto, Mangold (“Ford vs. Ferrari”, “Logan”) prenderà le redini del film con Waller-Bridge, Antonio Banderas e Mads Mikkelsen.

