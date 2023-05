Palma d'Oro a Harrison Ford

Indiana Jones e Harrison Ford saranno oggi a Cannes per la prima mondiale di ‘Indiana Jones e il quadrante del destino’ in uno degli eventi più attesi del festival della Costa Azzurra. Ford, 80 anni, ha dichiarato che ‘Il quadrante del destino’ sarà la sua ultima interpretazione del personaggio, riceverà oggi anche la Palma d’oro onoraria. Non è il primo film di Indiana Jones presentato in anteprima a Cannes. La quarta puntata, ‘Indiana e il regno del teschio di cristallo’, fu lanciata nell’edizione 2008 del festival. Il nuovo film, che la Walt Disney Co. distribuirà il 30 giugno negli Stati Uniti, è il primo della saga non diretto da Steven Spielberg o con una storia attribuita a George Lucas. E’ invece, James Mangold (Ford vs. Ferrari, Logan) a prendere le redini della pellicola con Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas e Mads Mikkelsen.

