L'annuncio alla conferenza stampa della 76esima edizione del Festival

Alla conferenza stampa della 76esima edizione del Festival di Cannes, Thierry Frémaux ha annunciato tra i film in concorso tre lungometraggi italiani: ‘Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti, ‘La chimera’ di Alice Rohrwacher e ‘Rapito’ di Marco Bellocchio.

Gli altri film in concorso

Ecco gli altri film partecipanti: Club Zero di Jessica Hausner; The Zone Of Interest di Jonathan Glazer; Fallen Leaves di Aki Kaurismaki; Les Filles D’Olfa (Four Daughters) di Kaouther Ben Hania; Asteroid City di Wes Anderson; Anatomie D’Une Chute di Justine Triet; Monster di Kore-Eda Hirokazu; Kuru Otlar Ustune (Les Herbes Sèches /About Dry Grasses) di Nuri Bilge Ceylan; L’été Dernier di Catherine Breillat; La Passion De Dodin Bouffant di Tran Anh Hung; May December di Todd Haynes; Firebrand di Karim Ainouz; The Old Oak di Ken Loach; Banel Et Adama di Ramata-Toulaye Sy (Opera prima); Perfect Days di Wim Wenders; Jeanne Du Barry di Maiwenn e Jeunesse di Wang Bing.

I film fuori concorso

Nella sezione fuori concorso: Killer Of The Flower Moon di Martin Scorsese; The Idol di Sam Levinson; Cobweb di Kim Jee-woon e Indiana Jones e Il quadrante del destino di James Mangold.

La sezione ‘UnCertain Regard’

Nella selezione per la sezione ‘UnCertain Regard’ presenti: Los Delincuentes di Rodrigo Moreno; How To Have Sex di Molly Manning (Opera prima); Goodbye Julia di Mohamed Kordofani (Opera prima); Crowra (The Buriti Flower) di João Salaviza & Renée Nader Messora; Simple Comme Sylvain di Monia Chokri; Kadib Abyad (La madre di tutte le menzogne) di Asmae El Moudir; Los Colonos (I coloni) di Felipe Galvez(Opera prima); Augure (Omen) di Baloji Tshiani (Opera Prima); The Breaking Ice di Anthony Chen; Rosalie di Stéphanie Di Giusto; The New Boy by Warwick Thornton; If Only I Could Hibernate di Zoljargal Purevdash (Opera prima); Hopeless by Kim Chang-hoon (Opera prima); Terrestrial Verses di Ali Asgari & Alireza Khatami; Rien A Perdre di Delphine Deloget (Opera prima); Les Meutes di Kamal Lazraq (Opera prima) e Le regne Animal di Thomas Cailley.

Seances Speciales, Cannes Premieres, Seances Minuit

Nella sezione Seances Speciales i titoli sono: Retratos Fantasmas di Kleber Mendonca Filho; Anselm (Das Rauschen Der Zeit) – (Le Bruit Du Temps, Anselm Kiefer) di Wim Wenders; Occupied City di Steve Mcqueen e Man In Black di Wang Bing. Nella sezione Cannes Premieres le pellicole: Le Temps D’Aimer di Katell Quillévéré; Cerrar Los Ojos di Victor Erice; Bonnard, Pierre Et Marthe di Martin Provost e Kubi di Takeshi Kitano. Nella sezione Séances Minuit presenti: Omar La Fraise di Elias Belkeddar; Kennedy di Anurag Kashyap e Acide di Just Philippot.

