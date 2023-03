Malato da tempo, era ricoverato da qualche giorno all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna

Lutto nel mondo del cinema e del teatro. È morto all’età di 77 anni l’attore Ivano Marescotti, stroncato da una lunga malattia. Era ricoverato da qualche giorno all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute.

La sua carriera, da ‘Johnny Stecchino’ a ‘Cado dalle nubi’

Ivano Marescotti era un attore molto amato dal pubblico e aveva recitato in numerosi film e fiction. Tra i protagonisti di ‘Cado dalle nubi’, il primo film di Checco Zalone, aveva lavorato con Roberto Benigni in ‘Johnny Stecchino’, ma anche in diverse produzioni internazionali, con Ridley Scott, Anthony Minghella, e in Italia con Mario Martone, Carlo Cecchi, Giampiero Solari, Giorgio Albertazzi, tra gli altri. In ‘King Arthur’ (2004), con Clive Owen, Keira Knightley e Ioan Gruffudd, interpretava il ruolo del vescovo Germano.

Da poco più di un anno aveva deciso di lasciare il suo mestiere di attore per dedicarsi a tempo pieno al suo ‘Teatro Accademia Marescotti’, la sua scuola di teatro con sede a Ravenna. Era tornato ad abitare nel suo paese d’origine, Villanova di Bagnacavallo, dove un anno fa, il 28 marzo 2022, aveva sposato la sua compagna Erika. Lascia anche una figlia, Iliade, nata nel 2003 da un precedente matrimonio.

Nato nel 1946 a Villanova, nella Bassa Romagna, dopo il diploma al liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna ha lavorato per dieci anni all’ufficio urbanistica del Comune di Ravenna. Spesso lui scherzava su questo aspetto, sottolineando di essere arrivato tardi alla carriera di attore. Decisione che prese nel 1981, licenziandosi e intraprendendo l’attività teatrale. Lavora fra gli altri con Leo de Berardinis, e Marco Martinelli. Nel 1989 l’incontro con Silvio Soldini e la partecipazione al film ‘L’aria serena dell’ovest’ lo convinse a dedicarsi prevalentemente al cinema.

Ha interpretato oltre cinquanta film, lavorando con registi quali Anthony Minghella, Ridley Scott e Roberto Benigni (Johnny Stecchino e Il mostro), Marco Risi, Pupi Avati, Sandro Baldoni, Maurizio Nichetti, Carlo Mazzacurati, Antonello Grimaldi e Klaus Maria Brandauer. La sua attività cinematografica gli frutta 6 candidature al Nastro d’argento, che vince nel 2004 per l’interpretazione nel cortometraggio ‘Assicurazione sulla vita’ di Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani.

