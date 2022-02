Milano, 10 feb. (LaPresse) – “Seguendo l’esempio di Jack Nicholson che a 73 anni s’è ritirato dalle scene (si deve pur avere un modello…) per godersi la vecchiaia, comunico che mi ritiro dalle scene e non faccio più l’attore”. E’ l’annuncio, tramite Facebook, di Ivano Marescotti. “Ringrazio la mia agente a Roma, Maria Vittoria Grimaudo, i giornalisti critici che mi hanno sempre trattato immeritatamente bene, tutti i produttori e registi nonché i molti colleghi attori e attrici coi quali ho avuto il piacere e l’onore di lavorare”, scrive. “Mi tengo solo la scuola TAM (Teatro Accademia Marescotti) con 15-20 allievi ogni anno ai quali insegno recitazione”, aggiunge. Nella sua lunga carriera Marescotti si è diviso tra cinema, televisione e teatro. Sul grande schermo, dove ha esordito nel 1989, ha interpretato oltre una cinquantina di pellicole, collaborando, tra gli altri, con registi come quali Anthony Minghella, Ridley Scott, Silvio Soldini, Roberto Benigni Marco Risi, Pupi Avati, Maurizio Nichetti, Carlo Mazzacurati, Antonello Grimaldi. E’ stato candidato sei volte al Nastro d’argento, vincendo nel 2004 per l’interpretazione nel cortometraggio ‘Assicurazione sulla vita’. Nella sua carriera teatrale Marescotti ha lavorato, tra gli altri, con con Leo de Berardinis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Giampiero Solari, Giorgio Albertazzi.

