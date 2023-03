L'attrice ed ex moglie ha condiviso su Instagram il momento delle candeline

Festa di compleanno a sorpresa per Bruce Willis celebrato dalla sua famiglia allargata. Presente anche l’ex moglie Demi Moore che da qualche tempo si è trasferita a casa dell’attore, gravemente malato. L’attrice ha postato sul suo profilo Instagram una breve clip del momento in cui l’attore spegne le candeline. “Sono così felice di poterti festeggiare oggi. Ti amo e amo la nostra famiglia. Grazie a tutti per l’amore e i calorosi auguri, li sentiamo tutti”, ha scritto Moore a corredo del video.

DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata