Lo ha comunicato la famiglia. La scorsa primavera gli era stata diagnosticata un'afasia

Bruce Willis soffre di una demenza frontotemporale, la forma più comune di demenza per le persone sotto i 60 anni. Lo annuncia in una nota la famiglia, affermando come sia “un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”. All’attore 67enne era stata diagnosticata l’afasia – la difficoltà nel parlare – la scorsa primavera, prima che le sue condizioni peggiorassero. “Oggi non ci sono cure per questa malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire”, si legge nel comunicato diffuso sui social.

