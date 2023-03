Ashley Graham sul red carpet gli pone delle domande: "Cosa indossi?", "Il mio vestito". E poi alza gli occhi al cielo

L’intervista a Hugh Grant si trasforma in momenti di imbarazzo. Alle domande di Ashley Graham sul red carpet degli Oscar 2023 l’attore risponde un po’ infastidito e un po’ imbarazzato. “Cosa sei più entusiasta di vedere stasera?” “Niente, nessuno in particolare”, risponde lui. E poi l’apice del discorso: “Cosa indossi?”, chiede lei, riferendosi allo stilista. “Cosa indosso? Il mio vestito…” “Chi lo ha fatto, non tu credo?” “Non ricordo il nome del sarto”. E poi la conclusione imbarazzante: Ashley Graham capisce che è il caso di chiudere e dice “è stato bello parlare con te”. Lui si guarda intorno, alza le sopracciglia, e se ne va.

