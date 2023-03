Tutti i premi assegnati al Dolby Theater di Los Angeles

Questi i premi assegnati in occasione della serata degli Oscar 2023, a Los Angeles. Il premio Oscar per il miglior film, consegnato da Harrison Ford a conclusione della serata dei 95esimi Academy Award, è stato assegnato a ‘Everything Everywhere All at Once’. Il premio Oscar come migliore attrice protagonista è stato assegnato a Michelle Yeoh per la sua interpretazione in ‘Everything Everywhere All at Once’. Il premio Oscar come miglior attore protagonista è stato assegnato a Brendan Fraser per la sua interpretazione in ‘The Whale’. Il premio Oscar per la miglior regia è stato assegnato ai ‘Daniels’, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, per il film ‘Everything Everywhere All at Once’.

Il premio Oscar per il miglior montaggio è stato assegnato a Paul Rogers per il film ‘Everything Everywhere All at Once’.Il premio Oscar per la miglior canzone originale è stato assegnato a Maragadha Mani e Chandrabose per ‘Naatu Naatu’, dalla colonna sonora del film ‘RRR’. Battute, tra gli altri, Lady Gaga e Rihanna.Il premio Oscar per gli effetti sonori è stato assegnato a Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burton e Mark Taylor per il film ‘Top Gun: Maverick’.Il premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale è stato assegnato a Sarah Polley per ‘Women Talking – Il diritto di scegliere’.Il premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale è stato assegnato a Daniel Kwan e Daniel Scheinert per ‘Everything Everywhere All at Once’.Il premio Oscar per i migliori effetti speciali è stato assegnato a Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett per il film ‘Avatar: la Via dell’Acqua’.Il premio Oscar per la miglior colonna sonora è stato assegnato a Volker Bertelmann per il film ‘Niente di nuovo sul fronte occidentale’.

Il premio Oscar per la miglior scenografia è stato assegnato a Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper per il film ‘Niente di nuovo sul fronte occidentale’.Il premio Oscar per il miglior cortometraggio di animazione è stato assegnato a ‘Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo’, di Charlie Mackesy e Matthew Freud.Il premio Oscar per miglior cortometraggio documentario è stato assegnato a ‘Raghu, il piccolo elefante’, di Guneet Monga e Kartiki Gonsalves.Il premio Oscar per il miglior film straniero è andato al tedesco ‘Niente di nuovo sul fronte occidentale’, di Edward Berger.Il premio Oscar per i migliori costumi è stato assegnato a Ruth E. Carter per il film ‘Black Panther: Wakanda Forever’.Il premio Oscar per il miglior trucco è stato assegnato ad Adrien Morot, Judy Chin e Annemarie Bradley, per il film ‘The Whale’. Nuova delusione per l’Italia, che con Aldo Signoretti era candidata per il film ‘Elvis’.Il premio Oscar per la miglior fotografia è andato a James Friend per ‘Niente di nuovo sul fronte occidentale’.Il premio Oscar per il miglior cortometraggio è stato assegnato a ‘An Irish Goodbye’ di Tom Berkeley e Ross White. Battuto ‘Le pupille’, di Alice Rohrwacher, favorito della vigilia.Il premio Oscar per il miglior documentario è stato assegnato a ‘Navalny’, dedicato all’oppositore russo, realizzato da Daniel Roher.Il premio Oscar come migliore attrice non protagonista è stato assegnato a Jamie Lee Curtis, tra gli interpreti del film ‘Everything Everywhere All at Once’.Il premio Oscar come miglior attore non protagonista è stato assegnato a Ke Hui Quan, tra gli interpreti del film ‘Everything Everywhere All at Once’. Il premio Oscar come miglior film di animazione è andato a ‘Pinocchio’ di Guillermo del Toro.

