Sono arrivate le nomination ufficiali. Il corto è distribuito in esclusiva su Disney+

‘Le Pupille’ della regista italiana Alice Rohrwacher è in lizza come miglior cortometraggio per la conquista della statuetta agli Oscar 2023. Il cast del cortometraggio comprende Alba Rohrwacher, Valeria Bruni Tedeschi, Melissa Falasconi, Carmen Pommella, Greta Zuccheri Montanari, Luciano Vergaro detto ‘Catirre’ e Tatiana Lepore.

Il corto ‘Le Pupille’ è coprodotto dal cinque volte Premio Oscar Alfonso Cuarón in collaborazione con Esperanto Filmoj e da Carlo Cresto-Dina per tempesta. Il corto Disney è stato finanziato dalla divisione Disney Branded Television, distribuito in esclusiva su Disney+.

L’altro italiano candidato è Aldo Signoretti, candidato per il trucco e l’hair styling di ‘Elvis’.

