Sorpresa nella shortlist: esce Martone ma ce la fa il film di Alice Rohrwacher

Sorprese nella shortlist dell’Oscar 2023. Fuori ‘Nostalgia’ di Mario Martone, che non riesce a entrare. Invece ‘Le Pupille’ della regista Alice Rohrwacher è entrato nella shortlist dei 15 film inseriti nella categoria ‘Live Action Short Film’ per la 95a edizione degli Academy Awards, gli Oscar 2023. Dai 200 film inizialmente qualificati nella categoria, i membri del settore cortometraggi e lungometraggi di animazione, registi, produttori e scrittori voteranno per determinare la rosa dei candidati che concorreranno alle nomination.

