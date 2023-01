La delegazione ricorda il ruolo iconico dell'attrice in 'Pane amore e fantasia'

(LaPresse) “Siamo qui felicissimi di poter portare l’omaggio della presidenza nazionale alla grande bersagliera che ha illustrato il cinema italiano e ci ha fatto onore in tutto il mondo. E’ stata un’icona da ricordare sempre”. Lo ha detto Camillo Tondi, ufficio stampa dell’associazione bersaglieri, presenta con una delegazione dei bersaglieri alla camera ardente in Campidoglio di Gina Lollobrigida, la diva del cinema italiano morta lunedì a 95 anni. La ‘Lollo’ era diventata celebre proprio per il suo ruolo di bersagliera in ‘Pane amore e fantasia’ di Luigi Comencini, del 1953.

