Ad accogliere il feretro dell'attrice il figlio e il nipote, l'ex marito Francesco Javier Rigau e l'event manager Tiziana Rocca

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha accolto in Campidoglio il feretro di Gina Lollobrigida, scomparsa lunedì a Roma. Insieme a lui, il figlio Andrea Milco e il nipote Dimitri, l’ex marito Francesco Javier Rigau e l’event manager Tiziana Rocca che ha lungo collaborato con l’attrice. Sul feretro un grande cuscino di rose e dietro un grande schermo con le immagini in scena e fuori scena dell’interprete di ‘La romana’.

Gli ammiratori, romani e non, della grande diva del cinema italiano potranno renderle omaggio oggi dalle 10:00 alle 19:00; oppure domani dalle 9:30 alle 11:30 prima dell’ultimo saluto.

“È un momento di grande dolore e commozione perchè per me era immortale Gina, non ho ancora realizzato quello che è accaduto – ha afferamato Tiziana Rocca -. Dobbiamo ricordarla e dobbiamo fare tante cose per lei, ringrazio il sottosegretario Borgonzoni che è venuta per prima stamattina alla camera ardente. È importante ricordarla perchè lei è questo che desidererebbe, essere ricordata con mostre, premi alla carriera, anche se vengono dati dopo. È questo che mi diceva sempre, non voleva essere dimenticata dal pubblico. Non mollava mai, era una donna caparbia, di carattere e grinta, per questo ci piacevamo a vicenda, io cercavo di imparare da lei, c’era solo da imparare, è stata di grande insegnamento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata