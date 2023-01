La manager cinematografica alla camera ardente dell'attrice: "Dobbiamo ricordarla"

Aperta in Campidoglio la camera ardente di Gina Lollobrigida, la diva del cinema italiano morta lunedì a 95 anni. Domani i funerali nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. A rendere omaggio all’attrice anche la manager cinematografica Tiziana Rocca. “E’ un momento di grande dolore, per me era immortale. Dobbiamo ricordarla e fare tante cose per lei. Ringrazio la sottosegretaria Borgonzoni che è venuta per prima perché è importante ricordarla, questo lei vorrebbe: essere ricordata con mostre, premi alla carriera anche se dati dopo. Non voleva essere dimenticata dal pubblico”, ha detto Rocca. “Mi ha insegnato a non mollare mai. C’era tutto da imparare da lei. E’ stata una donna di caparbietà, di carattere e grinta. C’era tutto da imparare da lei”, ha aggiunto la manager.

