L'attrice, star della commedia americana, è morta all'età di 71 anni

E’ stata una delle più grandi star della commedia Usa tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Kirsty Alley è morta all’età di 71 anni a causa di un cancro scoperto di recente, come hanno fatto sapere i suoi figli True e Lillie Parker su Twitter.

Due volte vincitrice di un Emmy Award divenne famosa anche all’estero grazie ai film, di cui fu protagonista con John Travolta, della serie ‘Senti chi parla’. Altro ruolo che le diede grandissima popolarità negli Stati Uniti fu quello interpretato, accanto a Ted Danson, in ‘Cheers’, l’amata sitcom della NBC su un bar di Boston, dal 1987 al 1993. Per questo ruolo la Alley vinse il primo Emmy come miglior attrice protagonista in una serie comica nel 1991. “Ringrazio Dio di non aver dovuto aspettare tanto quanto Ted”, disse nel suo discorso di ringraziamento, prendendo delicatamente in giro il collega, che aveva finalmente vinto un Emmy alla sua ottava nomination.

Il successo planetario con ‘Senti chi parla’

Il secondo Emmy come miglior attrice protagonista in una miniserie o film per la televisione arrivò nel 1993 per aver interpretato la pellicola ‘La madre di David’. Nella commedia del 1989 ‘Senti chi parla’, che le ha dato un’importante spinta alla carriera, ha interpretato la madre di un bambino i cui pensieri interiori erano doppiati da Bruce Willis negli Stati Uniti e da Paolo Villaggio, in Italia. Apparirà anche in un sequel del 1990, ‘Senti chi parla 2’, e in un altro del 1993, ‘Senti chi parla adesso’.



L’attrice ha anche interpretato una versione romanzata di se stessa nella serie Showtime del 2005 “Fat Actress”, uno show che traeva spunto dal trattamento riservato dal pubblico e dai media al suo aumento e alla sua perdita di peso. Ha affrontato lo stesso argomento nella serie reality di A&E del 2010 “La grande vita di Kirstie Alley”, che raccontava il suo tentativo di perdere peso e di lanciare un programma di dimagrimento mentre lavorava come madre single in una famiglia non convenzionale. La Alley disse di aver accettato di partecipare allo show anche a causa della disinformazione su di lei che era diventata un punto fermo dei tabloid. “Tutto ciò che di male si può dire su di me, lo dicono”, disse Alley all’AP all’epoca. “L’unica cosa vera è che sono ingrassata”. Negli ultimi anni ha partecipato a diversi altri reality show, tra cui un secondo posto all’edizione americana di “Ballando con le stelle” nel 2011. All’inizio di quest’anno è apparsa nella serie concorrente “The Masked Singer” indossando un costume da baby mammut.

Come Jonh Travolta, Kirstie Alley è stata un membro di lunga data della contestata Chiesa di Scientology ed è stata sposata con il suo fidanzato del liceo dal 1970 al 1977 e con l’attore Parker Stevenson dal 1983 al 1997. Nel 2010 ha dichiarato all’AP che se si sposasse di nuovo, “lo lascerei entro 24 ore perché sono sicura che mi direbbe di non fare qualcosa”.

