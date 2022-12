"Era una madre e una nonna ancora più straordinaria", hanno scritto i suoi figli sui social

È morta a 71 anni l’attrice Kirstie Alley, star di film come ‘Senti chi parla’, e della sitcom ‘Cin Cin’. Alley era malata, hanno spiegato i suoi figli True e Lillie Parker, in un post su Twitter.

Il manager di Alley, Donovan Daughtry, ha confermato la morte in una e-mail all’Associated Press.”Per quanto iconica fosse sullo schermo, era una madre e una nonna ancora più straordinaria“, hanno scritto i suoi figli.

L’attrice statunitense ha interpretato Rebecca Howe nella sitcom ‘Cheers’. Nota anche per le sue interpretazioni in ‘Veronica’s Closet’ (L’atelier di Veronica) e in ‘Senti chi parla’, accanto all’altro protagonista, John Travolta. Proprio il divo di Hollywood ha affidato a Instagram il suo ricordo della Alley: “Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che ho mai avuto” ha scritto sui social.

