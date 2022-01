Ecco in un reel i vincitori della 79esima edizione

(LaPresse) La cerimonia di assegnazione dei Golden Globe a Hollywood nel 2022 si è ridotta a un live-blog, con una cerimonia non pubblica. Ecco in un reel i vincitori della 79esima edizione: da “Il potere del cane” che ha vinto per il miglior film drammatico a “West Side Story” come musical, due film che hanno vinto anche altri premi. Miglior attrice di film drammatico Nicole Kidman in “A proposito dei Ricardo”. “Succession” vince come miglior serie tv. “Squid Game”, considerata la serie dell’anno, porta a casa la vittoria come miglior attore non protagonista per O Yeong-su.

