Decine di persone hanno ricordato la direttrice della fotografia uccisa per errore da Alec Baldwin

(LaPresse) Candele, fiori e tante fotografie per Halyna Hutchins. A Burbank, nel sud della California, decine di persone si sono ritrovate per ricordare la 42enne direttrice della fotografia del film ‘Rust’, uccisa sul set da un colpo di pistola esploso per errore dall’attore Alec Baldwin. I presenti, molti in lacrime, hanno chiesto standard di sicurezza più elevati sui set cinematografici. L’arma usata da Baldwin era una delle tre che il reponsabile delle armi di scena aveva messo su un carrello fuori dall’edificio dove si stava girando una scena, secondo i documenti del tribunale.

