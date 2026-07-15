Mondiali 2026: Spagna in finale, Re Felipe VI con la sua famiglia guarda la partita in tv e festeggia la vittoria

Anche re Felipe VI con la moglie e le figlie ha assistito in televisione alla vittoria della Spagna per 2-0 sulla Francia nella prima semifinale del Mondiali 2026. La Casa Reale spagnola ha diffuso un video in cui si vede il monarca con la regina Letizia e le loro figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofia, davanti alla tv, con indosso le maglie della nazionale, che vedono gli ultimi minuti del match e alla fine si abbracciano festanti. Domenica la Spagna affronterà in finale la vincente di Argentina-Inghilterra.