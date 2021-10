L'attore twitta dopo la tragedia sul set in cui è morta Halyna Hutchins: "Sono in contatto con il marito per offrire supporto"

Alec Baldwin rompe il silenzio con un tweet dopo la tragedia sul set in New Mexico quando alcuni colpi partiti da una pistola che l’attore stava maneggiando hanno provocato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza.

“Non ci sono parole per esprimere il mio shock e la mia tristezza per il tragico incidente che ha tolto la vita a Halyna Hutchins, moglie, madre e nostra collega profondamente ammirata”, scrive Baldwin, che precisa: “Sto collaborando pienamente con le indagini della polizia per affrontare come si sia verificata questa tragedia e sono in contatto con suo marito, offrendo il mio sostegno a lui e alla sua famiglia. Il mio cuore è a pezzi per il marito, il figlio e tutti coloro che conoscevano e amavano Halyna”.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021